900 dessins d’enfants projetés sur l’église Sint-Martinus à Beveren

Depuis mardi soir, plusieurs bâtiments de Beveren (Flandre orientale) bénéficient d’une illumination spéciale, notamment le château Hof ter Saksen et le château Cortewalle. Mais l'église Sint-Martinus est celle qui se distingue le plus. Des dessins d'enfants sont projetés sur le bâtiment historique qui à cause de la pandémie n'accueille que très peu de fidèles.