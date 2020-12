La fameuse ligne dorée cachée dans l'emballage d'un Chokotoff n’est pas une légende

"Lorsque j’étais enfant, j’avais entendu raconter que si vous décolliez précautionneusement le rectangle de papier argenté sur le papier d’emballage d’un Chokotoff, vous aviez une chance de découvrir une ligne dorée dessous. Je pensais qu’il s’agissait d’une légende", a expliqué Jurgen Creyf dans l’émission "Start je dag" sur Radio 2 (VRT).

L'histoire rappelle le célèbre roman pour enfants "Charlie et la chocolaterie" de Roald Dahl dans lequel Charlie Bucket peut accéder à la chocolaterie pour une visite guidée par le chocolatier en personne Willy Wanka et ce grâce à un ticket doré caché sous l'emballage.

"J'ai raconté la légende de Chokotoff à mon fils Louis, âgé de onze ans, pendant que nous mangions ces bonbons. Il s'est mis à gratter et, à notre grande surprise, nous avons découvert assez rapidement une telle ligne dorée". Jurgen a alors envoyé l'emballage chez Côte d'Or et a eu une la surprise de recevoir, un peu plus tard, une récompense dans sa boîte aux lettres. "Nous avons été récompensés par un certificat et un paquet supplémentaire de Chokotoffs. La légende est donc vraie", ajoute Jurgen.