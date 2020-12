Le Roi a remis le prix Francqui-Collen à Bart Loeys et Cédric Blanpain

Parfois qualifié de "Nobel belge", le prix Francqui-Collen 2020 a été décerné le 7 décembre au chercheur de l'Université Libre de Bruxelles Cédric Blanpain et au professeur de l’Université d’Anvers Bart Loeys. Il récompense Cédric Blanpain pour sa recherche fondamentale dans les domaines du cancer et de la biologie des cellules souches. Et Bart Loeys pour ses recherches cliniques sur les maladies génétiques affectant les vaisseaux sanguins. Le roi Philippe remet traditionnellement ce prix aux gagnants. Cette année, le souverain l’a fait en toute sécurité sanitaire - faisant semblant de tendre le document -, mais avec autant d’enthousiasme qu’à l’accoutumée.