"Une campagne pour décourager les Néerlandais et Allemands de faire chez nous leurs courses de Noël"

Une communication est en préparation, rédigée avec les collègues ministres d’Annelies Verlinden dans les pays voisins. La campagne de flyers sera menée aux frontières. Elle stipulera notamment qu’en Belgique il faut faire ses courses seul, garder 1,5m de distance et ne pas rester plus d’une demi-heure dans chaque magasin.

Maintenant que les commerces jugés non-essentiels ont dû fermer leurs portes en Allemagne et aux Pays-Bas, le risque est réel que les citoyens de ces deux pays passent la frontière pour faire leurs achats de fin d’année en Belgique. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, avait déjà évoqué cette crainte ce mardi.

Le gouvernement belge déconseille ce tourisme de shopping, tout comme ses homologues étrangers. La question sera traitée ce vendredi au Conseil de concertation. Mais une fermeture des frontières belges n’est pas à l’ordre du jour, souligne la ministre de l’Intérieur. "C’est en effet une mesure drastique qui ne peut être prise qu’en concertation avec les pays limitrophes. Car au sein de l’Union européenne une libre circulation des personnes et des biens est en vigueur".

Comme annoncé, la police contrôlera plus sévèrement dès le 18 décembre que les Belges qui se sont rendus plus de 48h à l’étranger ont bien rempli un Passenger Locator Form avant de rentrer au pays. Ce contrôle a lieu dans la circulation et pas de façon statique aux postes frontière, précise Verlinden (photo).