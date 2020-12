Charles Michel et Alexander De Croo en quarantaine après leurs contacts avec Macron

Le président du Conseil européen, Charles Michel (photo, à dr.), et le Premier ministre belge Alexander De Croo (photo, au centre) ont été contraints ce jeudi de se placer en quarantaine après que le président français Emmanuel Macron ait été testé positif au coronavirus. Michel et De Croo ont en effet été en contact avec le président français la semaine dernière. Le Premier ministre est considéré comme ayant eu un contact rapproché avec son homologue français. Il s’est fait tester ce jeudi et attend les résultats.