Grève annoncée chez De Lijn à partir du 21 décembre : "un gros impact attendu dans toute la Flandre"

Les syndicats annoncent que leurs actions débuteront "à partir du" 21 décembre, sans donner de date de fin. "Cela dépendra de la réaction de la direction et des accords que nous pourrons conclure avec elle", signale Jo Van der Herten, du syndicat chrétien ACV Openbare Diensten (Services publics).

Dans une réaction écrite, la direction estime que de multiples mesures ont déjà été prises pour améliorer la situation des services techniques, même s'il reste du pain sur la planche. Elle assure aussi répondre à toutes les questions des syndicats. "Nous donnons toutes ses chances à la concertation, nous ne quittons pas la table des négociations", assure le directeur général Roger Kesteloot.

"Ce sont les syndicats qui continuent à témoigner d'une mauvaise volonté et d'un comportement destructeur. Ces actions sont un coup dur, une recherche volontaire de conflits inutiles et d'une irresponsabilité totale envers nos clients. Il s'agit de rouler des mécaniques pour un usage syndical interne, rien de plus ou de moins", réagit-il vertement.