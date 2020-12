L’Université de Gand entraîne des chiens à dépister le Covid via l’odeur de sueur des gens

La formation des chiens pisteurs durera entre quatre et six semaines et aura lieu au centre d’entraînement de la police du Brabant flamand, où les chiens de policiers, pompiers et de la Défense ont pour habitude d’être entraînés.

Durant cette période, les chercheurs de l’UGent veilleront à ce que les entraînements se déroulent de façon scientifique. D’ici la fin de l’année, l’université devrait avoir rassemblé suffisamment d’échantillons négatifs pour entamer les entraînements. A partir de février, les premiers chiens et leurs entraîneurs devraient être prêts à dépister les échantillons positifs.