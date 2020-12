Le ministre Vandenbroucke annonce que la Belgique est prête pour vacciner dès le 27 décembre

La vaccination contre le Covid-19 commencera à travers l'Union européenne les 27, 28 et 29 décembre, annonçait ce jeudi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, via le réseau Twitter. Cette annonce est cependant conditionnée par l'autorisation de mise sur le marché que doit prendre la Commission une fois que l'Agence européenne des Médicaments (EMA) aura donné son feu vert au vaccin actuellement en course, à savoir celui de Pfizer/BioNtech. L'EMA se réunit le 21 décembre.

Frank Vandenbroucke répondait ce jeudi aux questions des députés à la Chambre, à la place du Premier ministre Alexander De Croo qui est en quarantaine préventive après avoir été récemment en contact avec le président français Macron, testé positif. Le ministre de la Santé a assuré que la Belgique s'inscrivait dans la ligne européenne et que les premières "livraisons symboliques" et les premières vaccinations pourraient avoir lieu juste après Noël, soit avant la campagne qui doit débuter le 5 janvier en Belgique.

Un comité de concertation est prévu ce vendredi pour évaluer la situation de l'épidémie. Pour Frank Vandenbroucke, l'heure n'est pas aux assouplissements des mesures sanitaires. "En octobre, nous comptions 22.000 contaminations par jour. Aujourd'hui, c'est près de 10 fois moins avec près de 2.400 contaminations par jour. C'est une diminution énorme mais pas encore suffisante. Ce qui est préoccupant, c'est de voir des tendances à la hausse dans plusieurs provinces, ce qui pourrait nous mener à une troisième vague".

"Il faut continuer à réduire le nombre de contaminations. Nous avons tous une belle opportunité avec les vacances et la fermeture des écoles", a souligné le ministre de la Santé. "Si nous sommes les meilleurs élèves à présent, ce n'est pas le fruit du hasard. La motivation a augmenté ces dernières semaines. C'est réconfortant de voir cette majorité écrasante qui est bel et bien solidaire", a conclu Vandenbroucke.

Interpellé par la députée Kathleen Depoorter (N-VA) à propos des budgets consacrés à la vaccination, Frank Vandenbroucke a rétorqué que les montants étaient bien disponibles, tel que le gouvernement l'a développé dans la nuit de mercredi à jeudi lors du débat budgétaire. Ce débat, entamé mercredi à 10h, n'est toujours pas terminé. Après une journée, une nuit et une matinée, il se poursuivra à l'issue des questions d'actualité.