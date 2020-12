"Real bodies" : un regard intime et détaillé sur 20 corps humains parfaitement conservés

La plus grande salle de concert du pays n’avait jusqu’ici plus pu accueillir de public à cause des mesures sanitaires en vigueur depuis mars dernier. Mais depuis ce mercredi, le Sportpaleis d’Anvers a rouvert ses portes, dans le cadre de l’exposition "Real bodies". Les corps exposés sont ceux de 20 êtres humains. Ils ont pu être parfaitement préservés grâce à une procédure de plastination. Leur exposition permet un regard unique et fascinant sur les organes, les muscles ou encore les vaisseaux sanguins que contient le corps humain. C’est la première fois que le Sportpaleis accueille une exposition. Celle-ci est à voir jusqu’au 21 février prochain.