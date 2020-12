Wout van Aert décroche son premier Vélo de Cristal après une année exceptionnelle

Wout van Aert a été l'un des grands protagonistes de la saison condensée du cyclisme. Entre la reprise le 1er août et sa dernière course le 18 octobre, il a remporté les Strade Bianche, Milan-Sanremo, une étape et le classement par points du Dauphiné, le championnat de Belgique du contre-la-montre et deux étapes du Tour, où il a travaillé pour Primoz Roglic et fini premier Belge, avec une 20e place finale.

Aux Mondiaux d'Imola, Van Aert a décroché deux médailles d'argent, sur le chrono (derrière Filippo Ganna) et l'épreuve en ligne (derrière Julian Alaphilippe). Le coureur de Jumbo-Visma a fini sa saison sur route par une deuxième place au Tour des Flandres au terme d'un sprint palpitant avec son éternel rival Mathieu van der Poel.

En cross, Van Aert s'était adjugé le Krawatencross à Lille, terminant cinquième au championnat de Belgique et quatrième aux Mondiaux.