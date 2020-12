"Nous pourrions être au début d’une troisième vague, nous ne devons pas baisser la garde"

En ce qui concerne les voyages à l’étranger, ces voyages sont fortement déconseillés, a poursuivi le Premier ministre. Néanmois ceux qui se rendent à l'étranger pour une période dépassant les 48 heures devront se mettre en quarantaine.

Les personnes ne résidant pas en Belgique et provenant d'une zone rouge devront présenter, à partir du 25 décembre, un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 48h avant l'arrivée sur le territoire belge. Toute personne séjournant plus de 48 heures dans une zone rouge sera considérée comme contact à haut risque.

Au retour de voyage, les personnes devront observer une quarantaine obligatoire de 7 jours, dont elles pourront sortir en cas de résultat de trest négatif. Le contrôle du respect de cette quarantaine sera renforcé.

Cette quarantaine n'est toutefois pas obligatoire si le formulaire de localisation (Passenger location form, PLF) du voyageur, dont le contrôle sera renforcé, montre que le risque de contamination est faible, en raison du comportement du voyageur. Mais l'évaluation de ce risque sera rendue plus stricte. Une nouveau système PLF sera mis en place début 2021.

En règle générale, les voyages sont vivement déconseillés. "Dans beaucoup de pays, la situation est pire que chez nous", a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo.

Enfin, le contrôle du télétravail obligatoire sera renforcé, tant dans le secteur privé que public. Les syndicats et employeurs seront invités à proposer des mesures de renforcement.