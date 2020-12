Concert de Noël inhabituel au Palais royal avec la participation de la princesse Eléonore et du prince Emmanuel

Le roi Philippe et la reine Mathilde tenaient à ce que ce concert de Noël ait lieu malgré tout, en cette période difficile, où de nombreuses personnes sont seules. Ce concert est quelque chose qu'ils aiment partager avec tout le monde, a déclaré le roi Philippe en ajoutant qu'ils le dédient aux personnes les plus durement touchées par la pandémie, puis tous les enfants et la reine Mathilde prennent également la parole.

C’est dans la Salle du trône du Palais royal de Bruxelles que le Concert de Noël a été enregistré. La princesse Éléonore, 12 ans, et son frère, le prince Emmanuel, 15 ans, ont participé activement en tant que musiciens à cet enregistrement. La princesse Éléonore est violoniste, alors que le prince Emmanuel est saxophoniste. Accompagnée d’un quatuor à cordes, la princesse Eléonore interprète une version jazzy de "We Wish You A Merry Christmas" sur son violon alors que le Prince Emmanuel joue le classique "Adeste Fideles" au saxophone.

C’est ensuite le célèbre groupe de chorale Scala & Kolacny Brothers qui prend place au centre de la salle. Les choristes sont dirigés par les frères Stijn et Steven Kolacny. Pas de concert classique cette année, mais des airs de Linkin Park et Coldplay, entre autres, tout en respectant les distances et avec un écran en plexiglas.



La salle du trône est donc vide, sans la chaleur du public qui se presse d’habitude, afin de remplir l’espace des milliers d'oiseaux en origami de l'artiste belge Charles Kaisin, sont uspendus au-dessus de la scène comme des gouttes d'or. Après le concert, cet "Origami For Life" sera transporté à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, en signe de solidarité.