Le spectacle impressionnant de milliers de mouettes au-dessus de la gare de Louvain

"C'est un phénomène classique en hiver, en été elles ont occupées à couver et en automne elles ont peu à peu ce rythme de se regrouper, parce qu'en se rassemblant elles se sentent plus en sécurité" continue Gerald Driessens.

Si vous aussi observez de grands groupes de mouettes, vous pouvez signaler vos observations via le site internet de Natuurpunt et avoir une idée encore plus précise de leur origine.