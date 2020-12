L’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek sera transformé en centre de vaccination

"L'extrême flexibilité et adaptabilité du personnel de la Défense a déjà largement fait ses preuves ces derniers mois dans le contexte de la crise sanitaire. Nos planificateurs travaillent depuis des mois pour participer à la coordination de la réponse à la crise et continueront de le faire", a affirmé Mme Dedonder, citée dans le communiqué.

"Le personnel médical et paramédical a prouvé ses qualités ces derniers mois et peut également jouer un rôle important dans la campagne de vaccination. De plus, la Défense est experte en grandes opérations logistiques et elle offre également ses connaissances et cette capacité pour aider le pays pendant cette phase de crise", a-t-elle ajouté.