Qu’y a-t-il sur la table du conseil de concertation qui se réunit cet après-midi ?

Mardi, le collège des procureurs généraux a par ailleurs clarifié la situation concernant les contrôles policiers et les amendes encourues. Les organisateurs de soirées "lockdown" risquent des sanctions plus élevées mais il n'est pas question de recourir à des drones pour vérifier le respect des règles chez les particuliers.

Les mesures sont valables jusqu'au 15 janvier. Le 27 novembre, le comité de concertation avait établi un seuil à partir duquel le pays passerait dans une phase de "gestion" de la crise. Il était question de 800 contaminations par jour pendant trois semaines et de 75 hospitalisations par jour pendant 7 jours. Cet objectif paraît inaccessible à court terme. La situation devait à nouveau être évaluée début janvier mais à plusieurs sources l'on affichait la plus grande prudence face aux échéances. Pas question de jouer au "yo-yo" avec les mesures, soulignait-on.

La réunion de ce vendredi commencera à 14h00 au Palais d'Egmont et pourrait durer un certain temps car d'autres points doivent être examinés, dont celui de la taxe kilométrique bruxelloise.