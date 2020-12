Un peu plus d’affluence à Brussels Airport mais rien à voir avec les départs en vacances habituels

Cette forte différence est bien entendu due à la crise sanitaire. Les voyages à l'étranger sont déconseillés et la plupart des destinations sont classées en "code rouge" par les Affaires étrangères.

Parmi les passagers, on retrouve des personnes ayant tout de même décidé de partir en vacances mais aussi de nombreux étrangers (expatriés, étudiants...) qui souhaitent passer les fêtes de fin d'année dans leur pays ou alors des Belges qui partent rendre visite à des membres de leur famille à l'étranger. "C'est typique de la période de fin d'année", souligne-t-on.

"Je me rends au Kenya", déclare à la VRT une femme âgée de 80 ans. "Parce que mon fils et mes petits-enfants y vivent. Je prends le risque. J'ai 80 ans et je vis toute seule. J'étais déjà là-bas lors de la première vague, et je m'y sens plus en sécurité qu' ici à Bruxelles, où hier il y avait encore des tas de gens qui se promenaient sans masque. Au Kenya, les mesures sanitaires sont bien mieux respectées", ajoute cette femme.

Et puis il y a ceux dont le voyage a été reporté lors du premier confinement. "Ce voyage avait été reporté de Pâques à maintenant. Nous savons ce que nous allons faire pendant le voyage et c'est parfaitement sûr", déclare un couple. "Nous allons en Afrique du Sud et nous serons constamment dans la voiture ensemble. Nous n'entrons donc pas en contact avec d'autres personnes. Et quand nous reviendrons, nous nous mettrons en quarantaine".

La journée de samedi s'annonce également relativement chargée pour les départs. S'agissant du reste des vacances, Brussels Airport table sur une moyenne de 12.000 passagers par jour, loin des 70.000 en moyenne en temps normal.