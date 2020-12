Wout van Aert et Emma Meesseman élus Sportif et Sportive de l'Année

Troisième en 2019, Van Aert, 26 ans, remporte ce prix pour la première fois de sa carrière. Une cinquième distinction individuelle cette année pour lui après le Trophée National du Mérite Sportif, le Trophée du Flandrien, le Géant Flamand et le Vélo de Cristal.

"J'ai déjà eu de nombreux prix et ils ont tous une immense valeur. Cependant, celui du Sportif de l'Année est le plus prestigieux de tous", a déclaré Van Aert qui avait terminé 3e en 2019 derrière Remco Evenepoel et Victor Campenaerts. "Il y a un an, je n'aurais jamais imaginé que je remporterais ce trophée. 2020 était une année particulière et j'ai aussi eu la chance que de nombreux autres sportifs ont été privés de grandes compétitions."

Après sa magnifique saison, le natif d'Herentals a déjà les yeux rivés vers 2021 avec des objectifs bien précis en tête. "L'année prochaine, j'aimerais participer au Tour de France et aux Jeux Olympiques et j'espère vivre cinq semaines fantastiques."

En attendant, Wout van Aert sera dans les labourés dimanche à Namur pour la deuxième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross pour son premier duel de la saison avec Mathieu van der Poel.