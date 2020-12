Covid-19 : le nombre de nouveaux cas positifs continue d’augmenter

En nombres absolus, c'est de loin la province d'Anvers qui a détecté le plus de cas sur cette même période, avec 3.073 nouveaux cas. Suivent la Flandre orientale (2.921), la Flandre occidentale (2.603) et le Hainaut (2.169).

En termes de pourcentage, c'est également la province d'Anvers qui connaît la plus forte augmentation (+29%), suivie par la Flandre occidentale (+25%) ainsi que les provinces de Namur et de Flandre orientale (+23% chacune).

Entre le 9 et le 15 décembre, 245.778 tests ont été effectués, pour une moyenne quotidienne de 35.111 tests. Le taux moyen de positivité reste stable, à 8,2%. Les provinces d'Anvers et de Flandre orientale sont de loin celles qui testent le plus, avec plus de 41.000 tests effectués entre le 9 et le 15 décembre. La Flandre occidentale a pour sa part effectué plus de 35.000 tests. A l'opposé, la province de Namur n'en a réalisé que 7.710, celle du Brabant wallon 5.984 et celle du Luxembourg 5.491.

En regardant le nombre de tests réalisés par 100.000 habitants, il apparaît que la Flandre teste davantage, toutes ses provinces affichant plus de 2.000 tests réalisés pour 100.000 habitants tandis que les provinces wallonnes se trouvent toutes sous ce seuil, ainsi que la Région bruxelloise.

Le taux d'incidence, qui reflète le nombre de cas pour 100.000 habitants, atteint 153,4 pour la période comprise entre le 9 et le 15 décembre. En une semaine, cette incidence a augmenté de 14,8%.

Entre le 9 et le 15 décembre, le virus a tué en moyenne 93,6 personnes par jour (-4%), portant le bilan à 18.455 décès dus au Covid-19 en Belgique depuis le début de la pandémie. Sur les 655 décès rapportés sur cette période, 384 résidents de maisons de repos ont succombé au Covid-19, dont 279 ont perdu la vie dans la maison de repos et 105 à l'hôpital. Depuis le début de l'épidémie, 56% des victimes sont décédées à l'hôpital et 43% en maisons de repos.

Entre le 12 et le 18 décembre, les hospitalisations sont restées relativement stables, avec 185,9 (+1%) admissions en moyenne par jour. Hier/vendredi, 2.618 lits étaient occupés à l'hôpital par des patients atteints du Covid-19 (-10% en une semaine), dont 546 se trouvaient aux soins intensifs (-15% en une semaine). Aux soins intensifs, 335 malades nécessitaient une assistance respiratoire et 52 une une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) qui fournit, outre une aide respiratoire, une assistance cardiaque.

Le taux de reproduction du virus (Rt), calculé sur base du nombre d'hospitalisations, est d'1,01 au niveau national, selon une estimation médiane. Lorsque cet indicateur dépasse la valeur de 1, on estime que l'épidémie se renforce.

Depuis le début de la pandémie, 621.039 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en Belgique.