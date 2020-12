Grippe ou Covid-19 ? Une étude limbourgeoise dévoile les différences entre les deux

Doctorant à l'Université d'Hasselt, Valentino D'Onofrio a réalisé une analyse comparative entre 103 patients souffrant de la grippe, admis entre février 2019 et février 2020 à l'hôpital, et 113 patients atteints du Covid-19 hospitalisés à Jessa entre mars et fin mai.

"En utilisant des paramètres cliniques et des mesures de laboratoires, nous avons trouvé plusieurs différences signifiantes entre le Covid et la grippe", explique M. D'Onofrio. La grippe entraîne ainsi une fièvre plus forte que le Covid et les malades présentent aussi un nombre plus élevé de globules blancs.

Le doctorant a également découvert que les patients grippés avaient davantage de co-infections bactériennes, tandis que les patients ayant contracté le coronavirus avaient plus de liquide inflammatoire dans les poumons.