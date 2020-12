La police belge contrôle les véhicules étrangers aux frontières : "on vérifie le PLF et le respect de la bulle"

"Nous demandons principalement le formulaire ‘Passenger Locator Form’ (PLF) qui doit être obligatoirement rempli après un séjour de plus de 48 heures à l’étranger ou si vous comptez passer des vacances en Belgique", précise le commissaire.

"Parallèlement, nous vérifierons aussi la composition des passagers, si ceux-ci peuvent être ensemble dans une voiture, s’il s’agit donc d’un ménage ou bien d’une bande d’amis qui circulent pour l’une ou l’autre activité", ajoute-t-il.

"Concernant le PLF et l’occupation transgressive d’un véhicule, nous appliquons rigoureusement la contravention de 250 euros, s’il s’agit d’une première infraction. Si c’est la énième, on rédige alors un PV, et on laisse le jugement au parquet", conclut Gerry Peeters.