Respect des mesures sanitaires : le Brabant flamand va davantage contrôler les entreprises

Lors des prochaines semaines, la province du Brabant flamand va veiller à une meilleure collaboration entre l’inspection sociale et la police. Actuellement, les entreprises et les commerces sont ouverts, mais sous des conditions strictes. Le respect des règles par les employeurs et les indépendants est toutefois mis en question. Les contrôles seront donc désormais organisés au niveau provincial, avec pour objectif de faire baisser le taux de contamination dans le Brabant flamand.