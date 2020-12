L’AB, l’opéra de Gand et d’autres institutions culturelles flamandes lancent une nouvelle chaîne télé

La nouvelle chaîne proposera des spectacles, des performances et des concerts des centres artistiques flamands, dont l'Ancienne Belgique, l'Opéra de Gand ou encore De Singel.

"Podium 19" sera disponible via les fournisseurs Proximus et Telenet, mais aussi sur la plateforme vidéo VRT NU. La chaîne sera lancée le 21 janvier prochain, et sera disponible gratuitement.

"C’est une initiative exceptionnelle des sept institutions culturelles flamandes", a commenté le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA), également en charge de la culture. "Sur ‘Podium 19’, il sera possible d’accéder tous les jours à une large offre des maisons culturelles flamandes", précise-t-il.

En octobre dernier, Proximus avait déjà fait savoir qu’il oeuvrait à l’élaboration d’une chaîne, en collaboration avec le secteur culturel. D’après la société, ce secteur a en effet été négligé durant la première vague de l’épidémie.