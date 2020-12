Un concert gratuit et des voix enchanteresses pour réchauffer nos cœurs à Noël

Nous n’aurons probablement pas de Noël blanc cette année, mais la musique de Noël sera, elle, bien au rendez-vous ! Le soir du 24 décembre, l’organisation culturelle flamande, Vlaams Radiokoor, propose en effet un concert numérique gratuit. Vous aurez l’occasion de réécouter les plus beaux morceaux de Noël, chantés avec amour et chaleur par les membres de la chorale. Le concert sera accessible sur le site de la Vlaams Radiokoor. Nous vous proposons d’ores et déjà un aperçu de ce qui vous attend !