Covid-19 : les hospitalisations restent stables tandis que les contaminations augmentent 

Le nombre moyen d'infections quotidiennes au Sars-Cov-2 poursuit lui sa hausse, avec 2.529,3 nouveaux cas quotidiens sur la période du 12 au 18 décembre (+10% par rapport à la période de calcul précédente). Au moins 626.911 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en Belgique depuis le début de l'épidémie.

La plus forte augmentation du nombre d'infections confirmées se retrouve en province de Namur (+20%), suivie de celle d'Anvers (+18%) et de Flandre occidentale (+17%). Ce n'est qu'en provinces de Luxembourg (-5%) et du Hainaut (-1%) que les chiffres baissent. Le Brabant wallon compte, lui, autant de nouveaux cas qu'une semaine auparavant.

En chiffres absolus, c'est à Anvers que l'on enregistre le nombre le plus élevé de nouveaux cas (+485 par rapport à la semaine précédente), suivi de la Flandre occidentale (+387) et de la Flandre orientale (+365).

Sur la même période, une moyenne de 87 personnes (-6,6%) sont décédées des suites du coronavirus, pour un total de 18.697 depuis le mois de mars.

Près de 38.000 tests ont également été effectués, avec un taux de positivité de 7,8%. L'incidence pour les deux dernières semaines s'élève, quant à elle, à 293,9 nouveaux cas pour 100.000 habitants, tandis que le taux de reproduction est à 0,99.