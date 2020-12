Jos Hermans (96) sera le premier Flamand à être vacciné : "Je veux vivre 100 ans"

"Pour notre choix, nous nous sommes basés sur le fait qu’il réside depuis plus de 6 années chez nous. Il est aussi le plus âgé de nos résidents", explique le directeur de l’établissement, Fred Rogier. "Il a toujours très strictement suivi toutes les mesures, et n’a jamais attrapé le covid durant tout cette période. Il est aussi très motivé de se faire vacciner. Nous espérons d’ailleurs qu’il enthousiasmera aussi les autres résident", poursuit-il. D’après le directeur, seuls deux personnes sur les 92 résidents ne sont pour le moment pas convaincus.