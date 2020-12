Le premier Airbus A400M est arrivé à Melsbroek, 19 ans après sa commande

Ce gros appareil de transport militaire, un quadrimoteur revêtu d'une livre grise, s'est posé vers 13h45 en utilisant la piste 25G de l'aéroport de Bruxelles-National, contigu à la base militaire après un passage à basse altitude et un impressionnant virage. Deux camions de pompiers de l'aéroport l'ont copieusement arrosé, comme il est de tradition, dans le monde aéronautique, pour des événements marquants.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a assisté à l'arrivée de cet avion, issu d'une commande passée par l'un de ses prédécesseurs, André Flahaut, en décembre 2001 pour huit pays européens (le Portugal s'est ensuite retiré du programme).

L'avion, immatriculé CT-02 et porteur de l'inscription "Belgian Air Force", rejoint ainsi l'unique A400M luxembourgeois, livré le 8 octobre dernier à son client et arrivé le lendemain à Melsbroek. Les sept Atlas belge et l'avion grand-ducal équiperont la 20e escadrille, qui se muera en une unité binationale.

La Belgique et le Grand-Duché avaient décidé dès 2001 d'acquérir et d'opérer conjointement ces huit avions de nouvelle génération. Le premier avion belge, le numéro de série MSN 106 (le 106e construit, sur les 174 commandés à ce jour par sept pays européens et la Malaisie), avait effectué son premier vol fin juillet à Séville, en pleine crise sanitaire du coronavirus qui avait affecté les activités d'Airbus.