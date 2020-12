Trois joueurs du Cercle de Bruges surpris à une fête d’anniversaire rassemblant 22 personnes

Le Cercle de Bruges a entretemps fait savoir sur son site qu'il déplorait l'incident. "Le Cercle Bruges souligne que le non-respect des mesures liées au coronavirus est non seulement un signe de comportement antisocial, mais qu'il est tout simplement inapproprié et en aucune façon conforme aux valeurs que le Cercle prône en tant qu'association familiale et socialement responsable."

En fonction des discussions qu'il mènera avec les joueurs impliqués, le club "ne manquera en aucun cas d'agir de manière appropriée et rigoureuse".