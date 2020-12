Cameron Vandenbroucke met un terme à sa carrière de cycliste professionnelle

"Beaucoup de gens me comparaient à mon père avant même que je ne fasse ma première course. Tout le monde pensait que je gagnerais une course immédiatement, parce que je suis la fille de Frank Vandenbroucke", raconte Cameron.

Au cours de sa première saison, elle avait été victime d'une fracture du poignet et d'un virus. "Je n'ai pas pu m'entraîner pendant un mois et à mon retour, je n'avais plus de rythme de la compétition. C'est pour cela que j'ai abandonné les courses".

"Sur les réseaux sociaux, on a fait de nombreux commentaires à mon sujet: "Elle a dû encore abandonner". Il y a eu beaucoup de messages méchants. Or, je lis toujours tous les commentaires sur les réseaux sociaux et ces messages m'ont énormément touché".