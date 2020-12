Covid-19 : La tendance à la hausse semble s’apaiser avec une légère baisse du nombre des décès

Il s'agit d'une "relativement bonne performance quand on la compare à celle de nos voisins européens mais les chiffres restent encore trop élevés pour les différents paramètres", note Yves Van Laethem.

Le nombre moyen d'infections quotidiennes au Sars-Cov-2 poursuit sa hausse, avec 2.523 nouveaux cas quotidiens sur la période du 13 au 19 décembre (+7% par rapport à la période de calcul précédente). "Il y a une semaine encore cette augmentation était deux fois plus importante", relève le porte-parole.

Une hausse est constatée dans toutes les régions. "La Région où l'augmentation est la plus importante est celle de Bruxelles-Capitale, avec un rebond de 20%, alors qu'en Flandre il a été de 8% et en Wallonie de 2%", explique-t-il.

Au niveau provincial, des hausses de 15% sont constatées à Anvers et Namur. A l'inverse, un recul est enregistré dans le Hainaut (-5%), le Brabant flamand (-4%) et la province de Luxembourg (-3%).

Les données démontrent bien "que l'on est dans une sorte de période d'hésitation des différents chiffres. Ça monte. Ça descend. Un peu, pas beaucoup. Et on est depuis plusieurs jours dans cet espèce de plateau avec des petits hauts et des petits bas", analyse Yves Van Laethem.

Toutes les catégories d'âge sont concernées par une augmentation, sauf les plus de 80 ans. Le plus grand nombre des contaminations concerne cependant les personnes âgées de 30 à 40 ans.

Du 16 au 22 décembre, 182 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées en moyenne par jour, soit autant que la semaine précédente. D'importantes variations sont constatées selon les provinces. Les chiffres ont ainsi par exemple augmenté de manière significative (+29%) pour Liège.

Globalement, il y a toujours 2.560 personnes séjournant en établissement hospitalier en Belgique, dont 539 en soins intensifs.

Du 13 au 19 décembre, une moyenne de 91 personnes (-2,9%) sont mortes des suites du coronavirus, pour un total de 18.821 depuis le mois de mars.