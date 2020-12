Jan Jambon encourage les Flamands à continuer d’appliquer les mesures sanitaires

Le ministre-président appelle les Flamands à tirer le meilleur parti de cette situation. "En effet, nous ne pouvons accueillir que très peu de gens chez nous et aller dans un café ou un restaurant n'est certainement pas une option. Mais nous pouvons nous promener à pied ou à vélo en groupe restreint, et découvrir des endroits ou des bâtiments magnifiques". Nous pouvons aussi prendre le temps de lire "un bon livre, de découvrir un film captivant ou écouter une belle musique", suggère encore Jan Jambon.

"Afin de pouvoir reprendre notre vie normale le plus vite possible sans mesures sanitaires strictes, la population doit continuer à suivre les règles actuelles", avertit le ministre-président flamand, sinon il pourrait encore y avoir des complications.

"J'aimerais tellement pouvoir vous raconter une histoire heureuse à la veille de Noël. Mais les circonstances ne sont pas favorables. Si nous n'obtenons pas de bons chiffres et une courbe descendante, nous risquons de devoir renoncer à une plus grande partie de notre liberté. Ce serait très désagréable, mais en fin de compte, la santé reste notre atout le plus précieux".

Jan Jambon encourage donc les Flamands à continuer d'appliquer correctement les mesures, tout en soulignant que ceux qui les enfreignent seront punis plus sévèrement. "Certains enfreignent les règles en toute connaissance de cause et de plein gré. Ce faisant, ils mettent encore plus en danger notre santé. C'est inacceptable. Nous allons prendre des mesures plus sévères à leur encontre".