Malgré la crise du coronavirus, il y a encore eu plus de 200 morts sur nos routes

Lorsqu’on examine les victimes d’un accident de la route cette année, on constate que : 165 des 211 morts que nous avons recensés en Flandre et à Bruxelles étaient des hommes. Soit quatre sur cinq. Ce chiffre correspond aux statistiques nationales et internationales : les femmes sont moins souvent impliquées dans des accidents graves que les hommes. Selon l'Institut Vias, c'est parce que les hommes parcourent plus de kilomètres que les femmes, mais aussi parce que les femmes prennent moins de risques, se comportent de manière plus responsable et font preuve de plus de respect envers les autres usagers de la route. Les hommes, à leur tour, relativisent souvent leurs erreurs et seraient moins conscients du danger.

Les victimes de la circulation semblent également être relativement jeunes. L'âge moyen des victimes que nous avons pu recenser est de 45 ans. Les 20 et 30 ans constituent le groupe le plus important, suivi par les sexagénaires. Pour autant que nous sachions, 5 des 211 victimes étaient des mineurs. Leur âge varie de 12 à 16 ans.

La plupart des décès ont eu lieu en voiture (38 %), suivis par les vélos, les vélos couchés et les vélos électriques speed pedelecs (24 %), les cyclomoteurs et les motos (12 %), les piétons (9,5 %) et les camions (7 %). Par rapport à 2019, nous constatons une diminution chez les automobilistes et les cyclomoteurs, et une augmentation chez les piétons et surtout les cyclistes. Pour cette dernière catégorie, ce fut l'été le plus meurtrier depuis six ans, avec un décès à vélo tous les cinq jours en juillet, août et septembre.