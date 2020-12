Déjà 148.000 dossiers ouverts depuis mars pour violations des mesures sanitaires

Les différents parquets de notre pays ont compilé les chiffres des violations des mesures visant à lutter contre la propagation de coronavirus. Depuis mars, les parquets ont enregistré 147 969 suspects ayant effreint les mesures sanitaires. Parmi eux, 16 672 sont des mineurs. "Dans 60 % des cas, un règlement à l'amiable a été conclu, et plus de la moitié des contrevenants ont déjà payé", déclare la magistrate de presse An Schoonjans. Toutefois la plupart des personnes concernées disposent d’encore assez de temps pour payer leur amende.