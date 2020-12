Deux restaurateurs sur trois travaillent durant tous les jours de fêtes

En temps normal, seul un restaurant sur trois travaille les jours fériés (la veille de Noël, le jour de Noël, la veille du Nouvel An et le jour de l'An) pour préparer des plats à emporter. Mais cette année, beaucoup plus de restaurateurs continueront à travailler. Deux sur trois travailleront pendant tous les jours fériés. Les repas à emporter sont particulièrement bienvenus alors que le secteur horeca souffre beaucoup de la fermeture obligatoire.

Nos entrepreneurs sont avant tout des personnes qui veulent rester dans le monde du travail et satisfaire leurs clients", déclare Matthias De Caluwé de Horeca Vlaanderen. "La vente à emporter est la seule option pour le moment. Mais bien sûr, c'est aussi par nécessité. Il existe des primes gouvernementales pour soutenir le secteur. Mais les plats à emporter sont également nécessaires pour traverser cette période difficile".