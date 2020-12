Un discours de Noël sous le signe de la solidarité et de l'espoir d'un avenir meilleur

"Traditionnellement, nous fêtons Noël et la fin de l’année en famille et avec nos amis, or cette année, il nous faut nous voir le moins possible pour nous protéger. Cette année-ci, tout est différent. Ce soir, nous célébrons Noël dans notre bulle, ou seuls. (…) Heureusement nous savons que l’amour et l’amitié sont plus forts que la séparation" a commencé le roi.

En arrière-plan, durant le message de Noël du roi, on pouvait voir de nombreuses bougies allumées disposées autour de la cheminée. Exceptionnellement, ce message était diffusé cette année juste après l'émission télévisée spéciale "Noël à 11 millions : une chaîne de lumière", un programme retransmis par quatre chaînes de télévision, francophones et néerlandophones, publiques et privées, qui devait apporter un message chaleureux de solidarité, de lumière et d'espoir à tous les Belges en cette année de coronavirus.

Et ce message d'espoir pour l'avenir a également été transmis avec insistance par le roi. Selon lui, "les défis restent immenses mais les mois qui viennent nous donnent une réelle perspective de sortie de la crise, nous permettent de faire des projets, de croire à nouveau en l’avenir".