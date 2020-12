"Noël à 11 millions : une chaîne de lumières", la famille royale en visite dans les maisons de repos

Les festivités intitulées cette année "Noël à 11 millions: une chaîne de lumières" voulaient ressembler les Belges autour de concerts, d'hommages et de discours ainsi que de petits reportages de visites de membres de la famille royale dans des maisons de repos. L'événement, organisé par la Chancellerie du Premier ministre et le Palais, a été diffusé en direct sur les chaînes de télévision nationales, comme La Une et RTL-TVI côté francophone, la VRT et VTM ainsi que la VIER côté néerlandophone.

L'émission a duré une heure et a été rythmées par de courts concerts d'Axelle Red, de Typh Barrow, d'Hooverphonic et d'autres artistes. Ceux-ci étaient diffusés depuis plusieurs endroits en Belgique, tenus secrets pour éviter les rassemblements.