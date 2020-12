Une télévision russe filme l'impuissance de la police face aux participants d’une soirée clandestine à Anderlecht

Plusieurs de ces personnes ont pris la fuite lors de l'arrivée d'une patrouille de police, mais cinq ont pu être interpellées et ont été verbalisées.

"On a eu un appel du voisinage et une patrouille se trouvait sur le terrain, non loin du lieu de la fête, boulevard de la Révision, à Anderlecht. Les policiers sont donc entrés - la porte était ouverte - et ont entendu du bruit dans la cave", a expliqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi. "Il y avait des hommes qui buvaient et discutaient assez fort. Plusieurs d’entre eux sont sortis de la maison en courant en repoussant les deux agents".

"Toutefois, cinq d'entre eux ont été verbalisés. La police poursuit l'enquête pour identifier les fuyards", a précisé la porte-parole.