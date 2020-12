A partir de ce 25 décembre, un test négatif obligatoire pour les personnes désirant se rendre en Belgique

Les personnes ne résidant pas en Belgique et provenant d'une zone rouge devront présenter, à partir de ce 25 décembre, un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 48h avant l'arrivée sur notre territoire. Toute personne séjournant plus de 48 heures dans une zone rouge sera considérée comme contact à haut risque.