Covid-19 : Le nombre des nouvelles contaminations semble se stabiliser

A Bruxelles, il y a eu une hausse des cas confirmés de 20% durant cette période. Les contaminations ont augmenté dans les provinces de Liège (+10%), du Limbourg (+8%) et en Brabant flamand (+7%). En revanche, les plus fortes baisses ont été constatées en province de Luxembourg (-13%) et en Flandre orientale (-9%).

Un total de 634.904 personnes ont été testées positives au coronavirus depuis le début de l'épidémie.

En moyenne, 181 personnes ont été admises chaque jour à l'hôpital dans la semaine allant jusqu'au 24 décembre.

Au total, 2.448 lits d'hôpitaux sont occupés par des patients atteints du coronavirus, soit 235 de moins qu'une semaine auparavant. Actuellement, 514 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit 48 de moins qu'une semaine auparavant.

Entre le 14 et le 21 décembre, 88,4 personnes sont décédées en moyenne chaque jour du Covid-19, soit une baisse de 7%. Depuis le début de l'épidémie, 19.038 personne sont mortes de la maladie.