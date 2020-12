Des regrets en Flandre après la décision du Royaume-Uni de quitter Erasmus

Soulignant qu'il s'est agissait d'une "décision difficile", Boris Johnson a expliqué que s'il était une "chose merveilleuse" d'accueillir tant d'étudiants européens, le programme était "extrêmement cher" pour le Royaume-Uni.

Le chef du gouvernement conservateur a annoncé un programme national pour permettre aux étudiants britanniques d'aller étudier dans les "meilleures universités" partout dans le monde et non seulement en Europe.

Le Royaume-Uni participait au Programme Erasmus depuis 1987. Pour les étudiants européens au Royaume-Uni - qui sont actuellement près de 150.000 - s'inscrire dans une université britannique sera désormais plus cher et plus compliqué.