Le Premier ministre en pull de Noël entouré de ses deux fils à la VRT

Pendant que le Premier ministre racontait qu’il ne ferait pas la cuisine lui-même cette année mais qu’il avait commandé certaines choses chez un traiteur et que son épouse s’occupait du reste, ses fils sont restés à ses côtés.

L'un deux, visiblement très enthousiaste a même mis un bonnet de Père Noël sur la tête de son père, ce qui a amusé les présentateurs de l'émission.

L'émission De Warmste Dankuwel van het Jaar (Le merci le plus chaleureux de l’année) aura duré près de quatre heures et demie à la télévision. Cette année, l’opération De Warmste week avait comme objectif de remercier les personnes qui avaient fait la différence pour vous. Dans l’émission de clôture, beaucoup de personnalités célèbres et moins célèbres sont ainsi venues remercier quelqu'un.