Rencontre étonnante entre un sanglier et deux loups dans le Limbourg

C’est une caméra à vision nocturne de l'Institut de recherche sur la nature et la forêt (RIOB) qui a capté les images de cette rencontre entre deux loups et un sanglier (voir la vidéo ci-dessus). Les images, qui ont été prises dans le Limbourg, datent du 17 septembre, mais n'ont été diffusées que cette semaine. Les deux jeunes loups appartiennent à la meute des parents August et Noëlla qui ont eu cinq louveteaux. Depuis lors, deux de ces louveteaux ont été renversés par un véhicule en octobre, il en reste donc trois vivants.