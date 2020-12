Un Noël blanc dans les Fagnes, des images du signal de Botrange

Le temps sera légèrement variable vendredi après-midi, avec encore localement quelques averses de pluie ou éventuellement de neige fondante, et de neige en Ardenne. Toutefois, le temps restera aussi souvent sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les averses seront plus fréquentes à la côte, indique l'IRM.

Les maxima s'échelonneront de 0 degré en Hautes­ Fagnes, autour de 5 degrés dans le centre et jusqu'à 7 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré de nord­-ouest. Au littoral, il sera modéré à assez fort de nord, revenant au nord­-ouest.

Ce soir, un risque de quelques averses de pluie sera possible, essentiellement dans l'extrême ouest et à la côte. Ailleurs, le temps restera généralement sec avec par endroits de larges éclaircies.

Cette nuit, l'IRM prévoit aussi parfois de larges éclaircies, mais également des périodes plus nuageuses dans lesquelles des ondées hivernales ou de neige sur les hauteurs pourront se développer. En Ardenne, le temps deviendra brumeux et du brouillard givrant pourra localement se former. Les minima varieront entre ­2 degrés en Hautes­ Fagnes, autour de +1 degré dans le centre et +4 au littoral. Le vent de nord­-ouest sera faible et reviendra au sud­ ouest. En fin de nuit, le vent deviendra modéré dans la plupart des régions. A la mer, le vent modéré reviendra du nord­-ouest à l'ouest.