Photographié sans masque, le bourgmestre de Gooik utilise Photoshop pour tenter de rectifier le tir

En regardant la photo, des fonctionnaires communaux se sont rendus compte que celle-ci ne pouvait pas être publiée sans que le bourgmestre ne porte un masque. C'est pourquoi ils ont décidé de faire appel à un photographe. Malheureusement, ses compétences en matière de Photoshop se sont révélées limitées : une barre foncée semi-transparente peu convaincante a été collée sur la bouche et le nez du bourgmestre. Or, sous son menton, on aperçoit encore son vrai masque. Les réactions négatives n'ont pas tardé.