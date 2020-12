Prescription établie pour six assassinats politiques dont celui du docteur Joseph Wybran

Abdelkader Belliraj avait avoué avoir commandité ces six assassinats politiques commis en Belgique en 1988 et 1989, notamment celui du recteur de la Grande mosquée de Bruxelles, Abdullah Al-Ahdal, et celui du docteur Joseph Wybran, professeur en médecine à l'ULB et président du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB). Mais selon son avocat, Me Vincent Lurquin, ces aveux ont été formulés sous la torture dans une prison marocaine et n'ont donc pas valeur.

Abdelkader Belliraj est toujours actuellement détenu au Maroc, où il a été condamné à la perpétuité.

"Il est sûr que s'il y avait eu quelque charge à l'encontre de mon client on n'aurait pas attendu la prescription", a commenté jeudi soir Me Vincent Lurquin, rappelant que le procureur avait relevé l'insuffisance d'indices de culpabilité à l'encontre d'Abdelkader Belliraj.

"Mon client a été kidnappé, séquestré et torturé. Le procureur a également souligné ce risque que les aveux ont été faits sous la torture", a-t-il ajouté.