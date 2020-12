Selon les experts, les coiffeurs et esthéticiens sont plus souvent contaminés que les autres

L'avis des experts, que le quotidien Het Laatste Nieuws a pu examiner, se base sur les chiffres de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) qui indiquent que les coiffeurs et les esthéticiens ont été beaucoup plus souvent infectés que d'autres secteurs professionnels. Dans la semaine du 19 octobre, par exemple, le taux d'infection chez les esthéticiennes était de 70 % supérieur à la moyenne de tous les secteurs.

De plus, les salons de coiffure et de beauté sont souvent aussi des endroits où les personnes infectées se sont rendues dans les jours précédant leur test positif. C'est certainement le cas pour les personnes de plus de soixante ans. C'est ce que montrent les chiffres de l'étude flamande sur le suivi des contacts.

Le rapport identifie également les risques spécifiques auxquels ce secteur est exposé. Les sèche-cheveux, par exemple, peuvent propager plus facilement les microparticules du virus. Ou alors , le fait que le port d'un masque n'est pas possible pour chaque opération, par exemple chez un maquilleur. Le fait que les personnes dans un salon de coiffure ou de beauté soient souvent ensemble côte à côte pendant une longue période constitue également un risque plus important. "Il s'agit de professions dans lesquelles on est très proche. Et il va sans dire que le risque de transmission de virus est plus élevé", déclare le virologue Marc Van Ranst, qui a co-rédigé le rapport.