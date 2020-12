Coupe du monde de cyclocross à Dendermonde : un vrai parcours d’obstacles dans la boue

C’est la néerlandaise Lucinda Brand (voir ci-dessous) qui a remporté la 3e des cinq épreuves de la Coupe du monde de cyclocross ce dimanche à Dendermonde.

La Néerlandaise, en tête de tous les classements du circuit cette saison, a dominé une épreuve rendue très boueuse et glissante par la météo, devant l'Américaine Clara Honsinger et sa compatriote Ceylan del Carmen Alvarado. Sanne Cant, 6e, a réussi une belle course.

Les organisateurs avaient décidé de maintenir leur épreuve malgré les vents de tempête soufflant sur la Belgique dimanche, adaptant juste leur parcours en supprimant un échafaudage de 65 m servant de pont et l'arche à l'arrivée.