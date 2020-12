La police fédérale demande de ne pas se rendre dans la région des Fagnes

La police fédérale demande de ne pas se rendre dans les Hautes Fagnes ce dimanche. Ces derniers jours, la neige est tombée sur le plateau de l'est du pays, ce qui attire de nombreux visiteurs, durant les vacances de Noël. En conséquence, samedi, il y avait de nombreux embouteillages sur les routes en direction de la Baraque Michel et du Signal de Botrange et les parkings étaient pleins.