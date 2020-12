Zomergem illuminées de 3.500 bougies

En cette période sombre et froide marquée en plus par la crise sanitaire, nous recherchons tous un peu de lumière et de chaleur. À Zomergem, qui fait partie de la commune de Lievegem (résultat de la fusion en 2019 avec Lovendegem et Waarschoot en Flandre orientale), les scouts de la KSA ont joint l'acte à la parole. Les membres du mouvement de jeunesse ont allumés 3.500 bougies placées dans des petits sacs, lestés de sable, à la porte d'entrée ou dans les allées des maisons. Autant qu'il y a de demeures à Zomergem. Ils en ont aussi placé devant la maison de repos, ce qui a particulièrement touché les résidents.