Charles Michel pointe trois champs de coopération post-Brexit avec le Royaume-Uni

"Nous avons parlé de l'accord, qui est équitable et équilibré", a tweeté l’ancien Premier ministre Charles Michel à propos du projet sur lequel se sont accordés jeudi le gouvernement britannique et la Commission européenne. Un projet - essentiellement commercial - qui doit encore être examiné par le Conseil (les Etats membres) et le Parlement européen, a souligné le Belge.

"Nous avons hâte de coopérer sur le Covid-19, sur un potentiel Traité sur les pandémies, sur le climat en vue de la COP26" - la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat - "et sur les sujets de politique étrangère, en tant qu'alliés partageant des valeurs communes", a ajouté Michel.

La coopération en matière de politique étrangère, de sécurité extérieure et de défense n'est pas couverte par l'accord post-Brexit, le Royaume-Uni n'ayant pas voulu négocier cette question.

En écho à cet entretien, Boris Johnson (photo) s'est dit pressé de collaborer avec l'UE sur des priorités communes, prenant en exemple la seule lutte contre le changement climatique. Le nationaliste conservateur a dit voir dans l'accord post-Brexit "un nouveau départ pour notre relation, entre égaux sur le plan de la souveraineté".