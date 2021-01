Le dessinateur louvaniste de BD Arthur Berckmans est décédé

Celui qui était né en mai 1929 à Louvain et était connu comme scénariste et dessinateur de bande dessinée sous le pseudonyme de Berck ou Berk (photo) s’est éteint ce 27 décembre, à l’âge de 91 ans. Il avait publié d’abord dans les journaux Tintin et Spirou, mais aussi Zonnekind et Zonneland. On lui devait notamment les séries "Strapontin", "Rataplan", "Ken Krom" et "Sammy".